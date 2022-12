Poggio a Caiano – Una bambina di 12 anni è stata investita e uccisa, mentre, con la madre, attraversava piazza XX Settembre a Poggio a Caiano, in provincia di Prato. L’incidente ha coinvolto anche la madre: mamma e figlia sono rimaste incastrate sotto l’auto che le ha investite, e quando sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarle e affidarle alle cure del 118, la ragazzina è apparsa subito in gravi condizioni. nonostante le varie manovre per rianimarla, agli operatori sanitari non è restato che dichiararne il decesso. Al momento si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.