Poggio a Caiano – Gli elettori chiamati al voto per eleggere il Sindaco, hanno decretato la vittoria del candidato del centrodestra Riccardo Palandri 50,7% (2.094 voti) contro il 49,3% di Francesco Puggelli (2.033 voti), Primo Cittadino uscente. Sessantuno voti che hanno decretato il passaggio di Poggio a Caiano al centrodestra dopo 25 anni di centrosinistra. Un passaggio, seppure bsato su uno scarto di meno di cento voti, che ha fatto dire da più parti che “questa vittoria è storica, un segnale di cambiamento in vista dell’anno prossimo a Prato”.

Erica Mazzetti, parlamentare pratese di Forza Italia: “Sono lieta di aver contribuito a vincere nel comune mediceo, da sempre di sinistra ma che già ci aveva premiato alle politiche”. “Impariamo da questo successo il prossimo anno a Prato dovremo scegliere il candidato migliore, non la bandierina, come abbiamo saputo fare con Palandri. Gli elettori premiano queste scelte”. Probabilmente perchè le elezioni di Poggio sono un banco di prova per quelle che si terranno nel 2024 a Prato che potrebbe diventare contendibile a causa delle non troppe velate fratture interne al partito democratico. Di qui la consapevolezza del centrodestra a non commettere gli stessi errori del passato. Il nuovo Sindaco di Poggio si era presentato ai poggesi con una sua lista civica sostenuta dalle forze di centrodestra. 56 anni, di professione agente di commercio,Palandri è molto conosciuto nel comune mediceo anche per il suo impegno nel campo dell’associazionismo e del volontariato. Attualmente è presidente del circolo Anspi di Bonistallo. Festeggiato dai suoi elettori e dai rappresentati del centrodestra si è detto certo di far bene e ha ringraziato i suoi sostenitori. Puggelli l’ha chiamato per congratularsi mentre dal sottosegretario Giorgio Silli sono arrivati gli auguri di buon lavoro e “siamo tutti con te”.

In foto, il nuovo sindaco di Poggio Riccardo Palandri