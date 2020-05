Prato – “Indispensabile rispettare la vocazione del Politeama”: l’assessore alla cultura del Comune di Prato Simone Mangani ha risposto a due questioni esposte dai consiglieri del Movimento Cinque Stelle Silvia La Vita e da Marco Sapia, Monia Faltoni, Marco Biagioni e Matilde Rosati del Partito Democratico che chiedevano chiarimenti circa le notizie apparse su diversi giornali sul futuro del teatro Politeama Pratese. Che, secondo un progetto del suo presidente Maurizio Nardi, potrebbe diventare a causa del Covid uno spazio per iniziative culturali e didattiche aperto alla città.

Il Comune di Prato, che è socio del Politeama pratese, ha bocciato la trasformazione del teatro. “E’ indispensabile rispettare la vocazione del Politeama – ha affermato Mangani – Politeama che è – e sarà – una sala destinata allo spettacolo dal vivo, al teatro ed alla musica. Come già lapidariamente commentato dal sindaco, nessuno ha informato il Comune di quella che non risulta essere una decisione del consiglio di amministrazione del teatro. Nel mese di marzo abbiamo scritto, amichevolmente, a tutti i consiglieri di amministrazione e, per opportuna conoscenza, a tutto il collegio dei revisori del Politeama per comunicare che, ad opinione del socio Comune, il primo, prioritario, irrinunciabile obiettivo avrebbe dovuto essere quello di programmare la stagione 2020/2021, tra l’altro la prima stagione senza Roberta Betti”.