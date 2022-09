Prato – Si può ridere su quanto siano difficili i rapporti di coppia? Si può, anzi sarà inevitabile assistendo a Caveman, l’uomo delle caverne con Maurizio Colombi, lo spettacolo in scena al Politeama venerdì 30 settembre, alle 21. Uno spettacolo che segna l’anteprima della stagione teatrale 2022/2023 mentre l’inaugurazione ufficiale con Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek è attesa per sabato 22 ottobre, sempre alle 21 (replica domenica 23 ottobre, alle 16). Un assaggio di quel rito che è il ritorno in sala dopo due anni difficili, per assaporare con un pizzico di leggerezza l’emozione del palcoscenico fra luci e applausi.

La serata con Caveman è offerta in omaggio agli spettatori che hanno sottoscritto un abbonamento per la stagione di prosa 2022/2023 (c’è tempo fino al 23 ottobre). «Abbiamo voluto questo primo appuntamento all’insegna della leggerezza da offrire come omaggio al nostro pubblico di abbonati che per noi è molto prezioso, un invito e un segno di calorosa accoglienza nei loro confronti», sottolinea la presidente del Teatro Politeama Pratese Beatrice Magnolfi.

Con oltre 150mila spettatori solo a Milano, oltre 350mila in tutta Italia dal 2009 a oggi in centinaia di repliche, Caveman è il titolo del monologo più longevo nella storia di Broadway con il nome Defending the Caveman. In Italia ha il volto dell’istrionico Maurizio Colombi, autore e regista di musical di successo come We Will Rock You, Peter Pan, Rapunzel e La Regina di ghiaccio mentre la regia è firmata da un mito della comicità italiana come Teo Teocoli.

L’opera teatrale originale, scritta da Rob Becker, commediografo nonché protagonista della versione statunitense, è stata portata sul palco per la prima volta il 26 marzo 1995 allo Helen Hayes Theater di New York, diventando in due anni il monologo di più lunga durata nella storia di Broadway. Lo spettacolo affronta in chiave umoristica le dinamiche di coppia, giocando sulle differenze fra uomo e donna in modo ironico e divertente, mai volgare, mostrando al pubblico come non siano poi cambiati più di tanto i rapporti nonostante i millenni. Il pubblico ride fino alle lacrime, si diverte ma soprattutto si rispecchia nella sfera quotidiana che appartiene a tutti noi. Lo spettacolo è andato in scena nelle maggiori città europee ed è stato tradotto in 15 lingue: il format italiano, con l’adattamento e la traduzione curati da Maurizio Colombi, ha vinto il premio come miglior Caveman del mondo ed è l’unico con una band dal vivo (la Caveband).

Il costo del biglietto è di 20 e 18 euro in platea (settore A e settore B), 15 in galleria. È possibile acquistare i biglietti attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Informazioni: www.politeamapratese.it

Foto: immagine di scena dello spettacolo “Caveman”