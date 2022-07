Prato – Presentata oggi a Prato nel ridotto del teatro Politeama Pratese la stagione teatrale 2022/2023 che nel titolo “Il tempo ritrovato” prende ispirazione da Marcel Proust, nella ricorrenza del centenario della sua morte.

Un ricco cartellone con 22 titoli di prosa e danza, jazz e poesia, tre rassegne per le scuole e le giovani generazioni. E poi tanti gli attori che calcheranno il palcoscenico pratese interpretando situazioni di ieri e di oggi con leggerezza ed ironia. Da Silvio Orlando a Simona Marchini e Iaia Forte a fianco di Francesco Pannofino, a Milena Vukotic.

E poi Claudio Bisio,Maurizio Colombi, Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli, Vanessa Incontrada,Gabriele Pignotta, Emilio Solfrizzi,Maria Amelia Monti,Marina Massironi, Laura Curino …..

In apertura la presidente del Politeama, Beatrice Magnolfi ha detto che nel prossimo futuro il teatro si aprirà totalmente, pur nel solco della tradizione, all’intera città in un interscambio culturale senza tralasciare temi socialmente sensibili e di attualità.

“È questo il momento – così Magnolfi – in cui gli operatori della cultura devono andare avanti investendo innanzitutto su giovani artisti ed esordienti ma anche su nomi noti come Ferzan Özpetek che aprirà la stagione con un suo spettacolo per la prima volta in veste di regista teatrale. Un mosaico di appuntamenti assolutamente da non perdere con blocchi di quattro appuntamenti dedicati al sorriso “Ridere sul serio”, a cui si aggiungeranno quelli di jazz e danza”.

A seguire l’assessore alla cultura Simone Mangani: “Il 28 luglio porteremo in Consiglio comunale la delibera per la trasformazione da spa in Fondazione mentre il 14 settembre sarà riconvocata l’assemblea del Politeama. Ringrazio tutti i soci e il Comitato Politeama per aver portato avanti questo percorso che non è indolore: si prova a costruire una storia nuova attraverso uno strumento più consono. Un passaggio quanto mai necessario per affrontare nuove ed impegnative sfide per quest’importante realtà culturale della città”.

In chiusura il Sindaco Biffoni: “Un ricchissimo programma quello di quest’anno per arricchire la città nel ricordo di Roberta Betti,la compianta presidente del Politeama che volle con tenacia restituire a Prato e ai pratesi questo bellissimo teatro.Tanti gli spettacoli per poter ridere,piangere ,preoccuparsi,riflettere e pensare ma soprattutto un ampio invito di approfondimento culturale rivolto ai bambini,ai ragazzi,ai giovani e alle famiglie che in questo teatro potranno trovare sicuramente ciò che è più di loro interesse”.

Anteprima il 30 settembre con Caveman. Per gli abbonamenti:dal 7 al 16 luglio sarà possibile riconfermare l’abbonamento per chi ne aveva già uno della passata stagione mentre dal 18 luglio partirà la sottoscrizione dei nuovi. Per tutti gli abbonati che avranno acquistato il loro abbonamento entro il 30 settembre, sarà in omaggio lo spettacolo Caveman.

Tre le tipologie di abbonamento disponibili (Gran Teatro, November Jazz, Ridere sul serio): è possibile riconfermare e prenotare il proprio abbonamento per posta elettronica (biglietteria@politeamapratese.it) o per telefono (0574 603758)

Foto: La vita davanti a sé, Silvio Orlando (ph Gianni Biccari)