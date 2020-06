Prato – È arrivata ieri nel primo pomeriggio la comunicazione a nome del Consiglio di Amministrazione del Politeama Pratese spa e del Presidente del Collegio Sindacale, Alessandro Giusti, che il presidente del Teatro Politeama, Maurizio Nardi, il 19 giugno scorso, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di presidente nonché da quella di Membro del Consiglio di Amministrazione.

Nardi, che esercita la professione di avvocato, era stato nominato Presidente il 19 febbraio scorso , in seguito alla perdita di Roberta Betti, anima e colonna portante del Teatro.

“Da parte mia – scrive Maurizio Nardi nella sua lettera di dimissioni – non posso che ringraziare sentitamente tutti coloro che, con proposte e idee, ma anche con critiche costruttive ed opposizioni, hanno manifestato la propria vicinanza ad una realtà, nella quale, grazie a Roberta Betti, e dietro di lei, ho vissuto 30 anni della mia esistenza.”

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà prima dell’Assemblea del 30 giugno per la nomina di un nuovo presidente in accordo con il Comune. L’Assemblea provvederà poi all’approvazione del Bilancio e alle nomine dei consiglieri mancanti scelti dal Comune.

A stretto giro la dichiarazione dell’assessore alla cultura del Comune di Prato Simone Mangani: “Il 2020 è stato ed è un anno molto difficile per tutto lo spettacolo dal vivo e il 2021 lo sarà altrettanto e lo sarà anche per il Politeama pratese s.p.a., chiamato a sostenere il peso di un’eredità, quella di Roberta Betti, non sostituibile e chiamato altresì a ribadire la propria missione sociale in un contesto di unità se non di unanimità tra i suoi tantissimi soci.

Ringraziamo il Presidente uscente Maurizio Nardi che ha messo a disposizione la propria carica nel nome della coesione del Teatro e della sua articolata compagine sociale: un gesto apprezzato ed apprezzabile. Le sfide che attendono oggi il Politeama sono anche di carattere sistemico: deve essere affrontata e risolta, auspicabilmente una volta per tutte, la coesistenza dell’attuale assetto con le previsioni della Legge Madia e deve essere organizzata una struttura capace di rispondere al tempo del Covid. Il Comune di Prato farà la propria parte, a fianco del teatro, dei suoi lavoratori e collaboratori e del consiglio di amministrazione.

Intanto – ha poi concluso l’assessore Mangani – in sede assembleare il 30 giugno dovremo approvare il bilancio consuntivo 2019 e successivamente, nel minor tempo possibile, procedere alla sostituzione dei componenti mancanti del cda”.