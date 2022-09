Firenze – Affluenza in calo per le politiche anche in Toscana, dove alle 23 l’affluenza si ferma al 69,07 contro il 77 e passa delle politiche 2018. Firenze conduce con il 72,90%, seguita da Arezzo al 70,73%. La partecipazione, che sembrava con il primo lancio delle 12, tenere e assestarsi pressapoco intorno ai valori del 2018, ha mostrato poi nella serata il discostamento. A Firenze l’andamento è stato a macchia di leopardo, col 75% di partecipazione registrato nel centro storico. Le code ai seggi, specialmente in mattinata, sembra che siano state prodotte anche dalla novità del tagliando anti forde, che in qualche caso ha rallentato le operaizoni di voto. In Italia il dato è del 64, 04 %.