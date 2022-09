Firenze – Sembra in calo, alle 19, la percentuale dei cittadini che si sono recati alle urne in Toscana, ovvero 57,47 %, che diventano il 58,13 alle 20, sotto di circa 6 punti rispetto alle politiche del 2018. A Firenze la percentuale risale e si posiziona attorno al 60% (61,60% alle 19.50). La media italiana è anch’essa sotto le politiche del 2018, e si attesta, sempre alle 19, attorno al 51, 25 % circa 8 punti in meno rispetto alle precedenti politiche.

Alle 12, l’afflusso deli elettori a Firenze era sopra il 25%. Code ai seggi, anche facendo la tara al tagliando anti frode, che aveva rallentato un po’ le operazioni di voto. La stessa assessora all’anagrafe Titta Meucci confermava che le operazioni proseguivano senza intoppi e che l’affluenza sembrava tenere.

Alle 12,30 il primo dato dell’afflusso ai seggi segnalava una percentuale di votanti che, per la Toscana , era pari al 21, 78, mentre sul suolo nazionale era del 19,22. I dati parziali sono quelli elaborati dal ministero degli Interni. A Firenze, il seggio del centro storico registrava una percentuale di afflusso di circa il 25%, lo stesso seggio che alle 17 era intorno al 60%, come il seggio di Coverciano. In testa per afflusso di votanti rimane l’Emilia Romagna con il 59,73%.