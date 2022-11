Firenze – Un sequestro di quasi tre tonnellate di scarti edili, ritrovati nel cassone di un furgone non abilitato per il trasporto di rifiuti speciali. È l’ultimo intervento del Reparto di Rifredi della Polizia Municipale. Il fatto risale a sabato. Gli agenti, intorno alle 11, hanno notato un autocarro in via Pistoiese verso San Donnino con il cassone stracolmo di rifiuti edili. Invitato il conducente ad accostare per un controllo, l’uomo un rumeno residente in un Comune dell’hinterland, ha prontamente mostrato il previsto formulario con tutti i dati relativi alle 2 tonnellate di “calcinacci”. A prima vista nessuna irregolarità ma approfondendo i controlli gli agenti si sono resi conto che il furgone non era iscritto all’elenco dei trasportatori di rifiuti speciali, particolare che rendeva irregolare l’intero trasporto. Ad aggravare la situazione il fatto che il formulario è risultato rilasciato per un altro mezzo al momento in servizio su un altro cantiere fuori Firenze. Il furgone e i rifiuti, risultati di un peso ben superiore (quasi 3 tonnellate) rispetto a quanto dichiarato, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.