Navacchio (Pisa) – Dal Polo Tecnologico di Navacchio, uno dei maggiori ecosistemi dell’innovazione digitale, conoscenze e competenze specialistiche, per formarsi in organizzazione delle vendite online, assistenza e gestione dei clienti e fare le prime esperienze operative in aziende toscane.

Una formazione completamente gratuita che consentirà di apprendere modalità ed abilità digitali indispensabili per operare al meglio in un’economia digitalizzata e di sviluppare le proprie digital soft skills per la comunicazione, la vendita e molto altro, per interagire costruttivamente con tutte le aree aziendali ed andare incontro alle esigenze dei clienti-consumatori.

Un corso pratico e un’occasione da non perdere per tutti coloro che attualmente non sono occupati e stanno cercando un’opportunità formativa qualificata, con sbocchi occupazionali nelle aree marketing e vendite di aziende che, per essere più competitive, hanno necessità di promuovere e vendere online i propri prodotti/servizi e di garantire un efficiente servizio di assistenza al cliente.

Digital Shopping, riservato a 10 partecipanti, ha una durata di 186 ore e sarà svolto presso le aule formative del Polo Tecnologico di Navacchio a partire dal 27 settembre 2022.

A termine del percorso, che prevede anche lo stage in aziende della Toscana, sarà rilasciata la certificazione di competenze.

Il corso è interamente gratuito poiché è promosso e cofinanziato dal POR FSE 2014-2020. Rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Il termine per le iscrizioni è il 14 settembre alle 13.00.

I dettagli del corso, le modalità ed i documenti necessari per richiedere la partecipazione sono reperibili QUI https://www.polotecnologico.it/corso-digital-shopping/

Per informazioni è possibile contattare Polo Navacchio SpA (rif. Piera Iorio) tel. 050 754143 e-mail iorio@polotecnologico.it.