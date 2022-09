Ppmarance – Un uomo di 91 anni è morto ieri, travolto da un furgone a Pomarance, nel Pisano. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del furgone, effettuando la retromarica, non si sarebbe accorto della presenza in strada dell’anziano, travolgendolo. I carabinieri sul posto hanno svolto i rilievi del caso. Il personale del 118 ha provato a rianimare il 91enne attivando anche la richiesta dell’elisoccorso salvo poi annullarla da momento che l’anziano è deceduto. dell’uomo. Si stanno intanto svolgendo le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale di Pisa, per effettuare l’autopsia.