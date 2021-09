Pontassieve – Una scritta verde, No Green Pass, con tanto di svastica è apparsa oggi sul municipio di Pontassieve. “Un atto grave e offensivo per tutta la comunità che rappresento. Un gesto contro cui stiamo già agendo come Amministrazione – è il commento della sindaca Monica Marini – non si può continuare a tollerare questa vergognosa retorica strumentale che si nutre di ignoranza e malafede. Per questo, io e tutta la Giunta presenteremo denuncia e ci costituiremo parte civile contro chi ha imbrattato il Palazzo Comunale, per atti vandalici contro il Patrimonio e per apologia di fascismo”.

Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Firenze Dario Nardella con un tweet: “Condanniamo con fermezza l’atto vandalico comparso oggi sul palazzo comunale di Pontassieve. Un gesto vigliacco con un accostamento vergognoso. Non ci facciamo intimorire. La mia vicinanza alla sindaca @MonicaMarini_fie a tutta la comunità”.