Pontassieve – Via Colognolese è stata chiusa in località Ponte a Vico a seguito della esondazione della Sieve in quel tratto. Personale della protezione civile sta monitorando la situazione. A darne notizia, lo stesso Comune via Facebook, circa 5 ore fa. Intanto, verso fine mattinata, al Parco fluviale De André sono stati interdetti gli accessi al parco fluviale in via precauzionale: dai giardini di piazza Mosca, dal camminamento di viale Diaz, dal sottopassaggio di via Algeri e da via di Rosano (altezza della pizzeria La Torre). Circa un’ora prima era stato chiuso il sottopasso della variante ss67 che collega piazza Mosca con viale Diaz, in entrambe le direzioni. “Nessun problema al momento per l’uscita dalla variante per immettersi direttamente in viale Diaz – si leggeva nel post – con il mercato in corso in località villini si consiglia di percorrere la viabilità in uscita dal paese verso via di Rosano, rotonda Vicas”.

Foto: pagina Facebook del Comune di Pontassieve