Arezzo – Approvato nella seduta odierna della giunta regionale uno schema di convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Provincia di Arezzo per la realizzazione di un ponte provvisorio alternativo allo storico ‘Ponte a Buriano’, nel Comune di Arezzo.

Ponte a Buriano, noto anche come ‘il ponte della Gioconda’, è stato chiuso al traffico dalla Provincia a seguito di indagini – grazie al finanziamento regionale di 700.000 euro – che hanno evidenziato importanti criticità, con gravi disagi per la circolazione, per i cittadini e le attività economiche dell’area.

Anche in virtù dello schema approvato oggi, il ponte provvisorio all’uso di Ponte a Buriano sarà finanziato con 2.100.000 euro e servirà a dare rapida risposta alle esigenze del territorio. A breve partirà inoltre la progettazione (costo stimato: 1.300.000 euro) di un nuovo ponte alternativo a quello storico, che – come confermato dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano nelle scorse settimane, in occasione del suo sopralluogo nell’aretino – sarà finanziato dal Governo con un investimento di oltre 11 milioni e 400 mila euro.

Si ricorda che il nuovo progetto prevede che il ponte storico, ritratto da Leonardo nel suo capolavoro, sarà recuperato e destinato alla viabilità ciclo-pedonale.