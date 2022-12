Firenze – Da oggi, 22 dicembre 2021, scatta il nuovo assetto alla viabilità su Ponte al Pino a Firenze. Sul cavalcavia infatti sarà necessaria una riduzione d carico, provvedimento richiesto da Ferrovie Italiane in attesa dell’intervento di sostituzione dell’infrastruttura in via di programmazione.

Sono infatti terminati i lavori edili di modifica della viabilità. Questa mattina sono in programma gli ultimi interventi di Firenze Smart sugli impianti semaforici in modo da istituire il nuovo assetto a fine mattinata. Ovvero le due corsie esterne destinate dai mezzi inferiori ai 3,5 tonnellate una per senso di marcia. Nella corsia centrale sarà consentito, in deroga alle limitazioni, il transito dei bus del servizio di linea cittadino. I mezzi di Autolinee circoleranno a senso unico alternato regolato da semaforo con distanziamento minimo tra i veicoli di 70 metri e limitazione di massa a 19 tonnellate.

I mezzi in arrivo da via degli Artisti dovranno svoltare verso via del Pratellino, bus compresi. Sarà inoltre revocata la fermata del Tpl su via Pacinotti. I veicoli in arrivo da via Pacinotti proseguiranno a diritto sul cavalcavia verso via Masaccio.

Infine, i mezzi di soccorso in emergenza fino a 19 tonnellate potranno transitare utilizzando in modo appropriato le corsie in base alla massa del veicolo: fino a 3,5 tonnellate tutte le corsie, tra 3,5 e 19 tonnellate unicamente la corsia centrale.