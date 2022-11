Firenze – Una segnalazione per una persona caduta in Arno all’altezza di Ponte alla Vittoria ha visto l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, tutt’ora in corso. La segnalazione è stata raccolta stasera, giovedì 24 Firenze. L’intervento, partito verso le 18.05, coinvolge le squadre di terra, i mezzi nautici per il controllo in navigazione sul fiume, il nucleo sommozzatori che ha messo in campo dopo una prima perlustrazione, la ricerca strumentale. Nel frattempo l’area è sorovlata da un elicottero della Polizia di Stato.