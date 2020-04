Aulla – Sopralluogo questo pomeriggio del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e dell’assessore alla protezione civile, Federica Fratoni, ad Aulla dove ieri, in località Albiano Magra, è crollato il ponte sul fiume Magra.

Rossi e Fratoni, accompagnati dai tecnici del Genio civile, hanno incontrato il sindaco Roberto Valettini al quale hanno confermato il pieno supporto e l’impegno della Regione, che è in contatto costante con il Governo, a verificare le vie più celeri per avviare la ricostruzione del ponte.

“Ho potuto constatare personalmente – ha detto Federica Fratoni – la devastazione dovuta al crollo del ponte e mi sono tornate alla mente le tristi immagini dei ponti crollati sul Magra poco a monte di questa infrastruttura, il 25 ottobre 2011 a causa dell’alluvione. Mi preme dire che oggi come allora la Regione c’è e faremo patrimonio anche di quella esperienza per fare in modo che il nuovo ponte sia realizzato in tempi brevi”.