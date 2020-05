Firenze – Rampe di accesso alla A15 anziché un ponte provvisorio, mentre si valutano ipotesi progettuali definitive più adeguate per il nuovo ponte sul Magra, che sono già allo studio da parte di Anas e che saranno portate quanto prima all’attenzione della comunità locale.

E’ quanto è stato deciso stamani, lunedì 25 maggio, al termine di una riunione convocata dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi a cui hanno partecipato Massimo Simonini, ad di Anas, Claudio Vezzosi, ad di Salt (Società autostrada ligure toscana), il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, il sindaco di Aulla e presidente dell’Unione dei Comuni Montani della Lunigiana, Roberto Valettini, e il sindaco di Podenzana, Marco Pinelli.

“La scelta di fare subito le rampe di accesso invece di un ponte provvisorio trova tutti concordi, perché è una soluzione funzionale e rapida, e ci consente intanto di lavorare al progetto definitivo del nuovo ponte, che sarà sottoposto quanto prima all’attenzione della comunità locale”, spiega il presidente Enrico Rossi, ancora in attesa della sua nomina a commissario, che presiederà l’attuazione del progetto di ricostruzione. “Pur aspettando che arrivi la nomina, non possiamo perdere tempo ed è per questo che mi sono messo a disposizione del territorio, dei cittadini e delle amministrazioni locali: con un incontro ad Aulla giovedì scorso e con la riunione di stamani in Regione. Ora dobbiamo superare rapidamente questa situazione, con le soluzione migliori e più efficienti, condividendo ogni passo e decidendo assieme”.