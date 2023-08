Firenze – Circa 65mila visitatori ai musei delle Gallerie degli Uffizi nel ponte di Ferragosto (da sabato 12 agosto al martedì 15 agosto), per la precisione 64.305 ovvero 12% in più rispetto al 2022 (57.377 biglietti staccati). La crescita maggiore si è registrata alla Galleria delle Statue e delle Pitture, con 35.754 visitatori (24% in più rispetto all’anno scorso). Molto bene anche Palazzo Pitti, con una crescita del 22% (9.642). Nonostante il caldo notevole, 18.909 persone hanno comunque deciso di trascorrere qualche ora al Giardino di Boboli, con una comprensibile flessione dell’8% rispetto al 2022, quando le temperature a Firenze nei quattro giorni in questione oscillavano tra i 16 e i 34 gradi, invece dei 17 e 38 gradi della torrida estate 2023