Firenze – Arrivano i risultati di una ricerca del sito Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, che ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ognissanti 2022, e sono lusinghieri per la Toscana. La testa della classifica è in mano a Lucca, spinta dallo straordinario evento del Lucca Comics, ma nelle prime dieci località indicate ci sono ben 3 località toscane: oltre alla capofila Lucca, Firenze al terzo posto e Pisa al sesto. Inoltre, nelle trenta località preferite dagli italiani per il lungo ponte dei Santi, sono ben 8 le località toscane. Infatti, a Lucca, Firenze e Pisa seguono Viareggio e Montecatini Terme, rispettivamente 11ma e 12ma, Siena 15ma, Livorno 20ma e Saturnia 28esima.

La Toscana detiene così il record di preferenze, attestandosi a 8 località nella lista delle trenta preferite, mentre seconda si pone la Lombardia con 4 località, che però vede solo Milano in top 10 (settima posizione), mentre Livigno, meta invernale ambitissima, si ritrova 22ma in classifica, oltre a Mantova e Bergamo, rispettivamente 29sima e 30sima. Il Veneto è presente nella lista con 3 località, Verona e Padova 18ma e 19ma e Venezia che si piazza 27ma.

Si conferma il dato che vede gli italiani preferire vacanze entro i confin nazionali: ben 25 destinazioni su 30 sono italiane. Fra le 5 estere, troviamo Parigi, prima delle straniere in settima posizione, le due principali città spagnole Barcellona e Madrid, rispettivamente 10ma e 16ma, Monaco di Baviera 23ma e Londra 25ma.