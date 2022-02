Firenze – Grande presenza, grande partecipazione anche emotiva, all’iniziativa per la pace in Ucraina organizzata a Firenze dal Comitato Fiorentino Fermiamo la Guerra, dal titolo No alla guerra in Ucraina, che iniziato verso le 10 di questa mattina 26 febbraio, si protrarrà, secondo quanto hanno fatto sapere gli organizzatori, fino alle 12. L’evento fiorentino fa parte della catena di inizative di stampo pacifista che si stanno tenendo in tutta Italia, per costruire un’efficace presenza popolare contro le guerre in generale e per la pace dei popoli; iniziativa particolarmente significativa a Firenze, dove si sta svolgendo il Forum dei Vescovi e Sindaci del Mediterraneo, per la pace.

Foto: Donatella Toti