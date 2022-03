Firenze – Il Consiglio regionale nella seduta di ieri ha approvato lo stanziamento di altri 3,6milioni di euro per il Ponte sul Serchio confermando l’indirizzo della giunta e consentendo così la realizzazione dell’opera.

“Il via libera del Consiglio – ha detto l’assessore Baccelli ringraziando i consiglieri regionali- ci consente di aggiornare il quadro economico e mette la Provincia nelle condizioni di realizzare un’infrastruttura molto attesa dal territorio e che senza un intervento tempestivo rischiava di non realizzarsi. Scongiurare lo slittamento era una priorità. So quanto il territorio lucchese aspetta questo ponte che avrà ripercussioni vitali sia sul versante della sicurezza del territorio che in termini di funzionalità e snellimento del traffico alle porte di Lucca. Per garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi previsti per l’utilizzo dei fondi statali – prosegue Baccelli- abbiamo così provveduto allo stanziamento nel bilancio regionale delle somme necessarie nella annualità 2024. L’approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 conferma il nostro indirizzo”

Secondo la Provincia di Lucca, la previsione di 19,7milioni che era stata indicata negli atti di gara non era infatti più attuale: i prezzi negli ultimi due mesi e mezzo hanno raggiunto anche il 50 per cento e quindi hanno reso il quadro economico non più in linea rispetto ai valori attuali di mercato. Con lo stanziamento approvato prima in Giunta e poi in Consiglio, la nuova richiesta di aggiornamento del quadro economico a 23milioni e 300mila euro può essere soddisfatt