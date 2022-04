Firenze – L’Assemblea Cittadina contro la Guerra di Firenze ha chiamato a un presidio su Ponte Santa Trinita con lo slogan Ponti non Armi, per una protesta forte e pesante contro la guerra d’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, ma anche contro l’invio delle armi da parte dell’Italia e dell’Unione europea agli ucraini, ritenendo che non con l’invio di armi si fermi la guerra. Fra gli organizzatori, Comitato Fiorentino Fermiamo la Guerra, Casa dei Diritti dei Popoli, CPA Firenze Sud, Umani per r-esistere, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Firenze Possibile, Firenze Città Aperta.

“Condanniamo fermamente l’aggressione della Russia all’Ucraina, che porta morte, distruzione e sofferenze alla popolazione civile, e che non può trovare giustificazione alcuna – si legge nel volantino distribuito dagli organizzatori – Riteniamo grave e sbagliata la decisione del governo e del parlamento italiani per l’invio di aiuti militari, in netto contrasto con l’art.11 della nostra Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e di risoluzione delle controversie internazionali”. Contrarietà è stata espressa inoltre anche per “qualsiasi aumento delle spese militari che invece devono essere drasticamente ridotte”.