Pontremoli – I vigili del fuoco hanno rinvenuto sotto le macerie il corpo senza vita dell’ottantenne, unico abitante della casa a Filattiera, nel territorio di Pontremoli, che è crollata oggi. La casa di due piani, situata in campagna a Filattiera è esplosa oggi in seguito ad un’esplosione. I vigili del fuoco di Massa Carrara continuano a scavare fra le macerie, in cerca di qualche altra possibile vittima. Sul posto, oltre a un’auto medica e il 118 di Pontremoli, si sono recati anche operatori Usar da Pisa e unità cinofile da Livorno, dal momento che ancora non è noto se nella casa, al momento del crollo, potessero trovarsi altre persone.

Notizia in aggiornamento