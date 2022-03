Firenze – Da Leonardo a Puccini, da Michelangelo a Primo Conti passando per Carducci, Galileo, Pascoli, Montanelli, Bartolini. Sono venticinque le case museo della Toscana che apriranno le porte per la prima edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, promosse in tutta Italia nel fine settimana del 2 e 3 aprile dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.

La volontà dell’associazione, che mette in rete 90 case museo in 13 regioni italiane, è quella di unire per due giorni lo Stivale sotto la stessa insegna: valorizzare la memoria del passato. Per questo l’invito è stato esteso a tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte delle Case della Memoria.

«Le case della memoria sono l’emblema dell’identità toscana, rappresentata attraverso alcuni dei suoi spiriti più geniali – commenta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -. Ciascuna casa museo conserva un patrimonio di ricordi e di atmosfere che ci permettono di entrare in connessione con i nostri straordinari antenati, da Michelangelo a Leonardo, da Boccaccio a Carducci, giusto per citare pochi nomi di un elenco davvero straordinario.».

«Questi due giorni sono il frutto di un lungo impegno portato avanti dall’associazione con l’intento di dare voce a queste preziose e diversissime realtà che abbiamo la fortuna di rappresentare – spiega Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Queste due giornate nascono quindi per accendere i riflettori sulle tantissime case di personaggi illustri di cui la Toscana e l’Italia intera sono ricche. Un’iniziativa che per scelta abbiamo voluto aprire a tutte le case italiane, anche quelle che non fanno parte della rete, per portare avanti l’obbiettivo di far conoscere con tutti i mezzi i tanti gioielli che l’Italia può vantare».

Fino al 31 marzo saranno quindi possibili le iscrizioni da parte del pubblico, sempre collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco aggiornato delle case partecipanti corredato dalle indicazioni per prenotare. A seguire, l’elenco delle case che aderiscono al progetto. A Firenze e provincia: Studio di Piero Bargellini, Casa Buonarroti, Villa Galileo, Casa Guidi, Museo Primo Conti, Cimitero degli Inglesi, Cimitero Evangelico agli Allori, Museo Casa Rodolfo Siviero, Museo Casa di Giovanni Boccaccio (Certaldo), Museo Casa Busoni (Empoli), Casa natale di Leonardo da Vinci (Anchiano, Vinci), Fondazione Montanelli Bassi (Fucecchio), Villa Pozzolini di Bivigliano (Vaglia).

Ad Arezzo e provincia: Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti (Caprese Michelangelo). Per la provincia di Livorno ecco il Polo Museale Carducciano di Castagneto Carducci.

A Lucca e provincia: Puccini Museum – Casa natale, Casa natale Giosue Carducci (Valdicastello), Casa Museo Giovanni Pascoli (Castelvecchio Pascoli, Barga), Museo Ugo Guidi (Vittoria Apuana, Forte dei Marmi).

In provincia di Pisa: Museo “Casa Carducci” (Santa Maria a Monte), Villa di Corliano (San Giuliano Terme).

A Pistoia la Casa Museo Sigfrido Bartolini.

Nel pratese il Museo della Badia di Vaiano – Casa Agnolo Firenzuola e il Museo Villa del Mulinaccio – Casa Filippo Sassetti entrambe nel Comune di Vaiano.

Foto: Eugenio Giani, Adriano Rigoli, Marco Capaccioli