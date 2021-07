Firenze – Si apre anche, dopo la porta telematica di lungarno Diaz, quella in via delle Casine. I lavori inizieranno a fine settembre e andranno avanti per tre settimane. La porta telematica sarà collocata nel primo tratto, tra lungarno della Zecca Vecchia e via Tripoli. “Avevamo preso un impegno con i residenti della zona – sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti – per una maggior tutela della ztl. E dopo la porta telematica di lungarno Diaz già realizzata, a settembre sarà la volta di quella su via delle Casine. Sono terminate infatti le procedure necessarie per poter avviare i lavori, ovvero la progettazione, il reperimento delle risorse e le autorizzazioni, e quindi possiamo partire con con i lavori”.

Con questo ultimo intervento si completa la rete delle nuove porte telematiche in centro e che ha visto negli ultimi mesi l’installazione dei dispositivi in zona piazza Indipendenza e in lungarno Diaz.