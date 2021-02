Portoferraio – Un’esplosione si è verificata in una palazzina di Acquaviva di Portoferraio, all’isola d’Elba, provocando lo sventramento dell’abitazione e il ferimento di un uomo di 86 anni. Fra le prime ipotesi quella di una fuga di gas. Una donna di 76 anni, che si trovava al primo piano dell’immobile, è rimasta illesa. L’uomo è stato trasportato in ospedale con ustioni alle mani e alla testa. Sul posto sono intervenute due ambulanze da Portoferraio con medico e da Porto Azzurro, mentre è stato allertato l’elicottero Pegaso per il trasferimento dell’anziano.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Portoferraio, che sono arrivati sul posto insieme ai soccorritori e ai vigili del fuoco, sarebbe avvenuta una probabile fuga di gas nell’appartamento al piano terra. Sembrerebbe che l’uomo fosse intento ad accendere una stufa a legna. Sarebbe bastata una scintilla per provocare l’esplosione che ha distrutto l’alloggio, oltre a danni strutturali a tutto l’edificio, come stanno verificando i vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare tutta la struttura. Anche la donna che si trovava al primo piano è stata condotta in ospedale per accertamenti.