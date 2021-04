Firenze – I cittadini potranno chiamare il numero verde 800 800 400, per avere da Arpat campionamenti gratuiti dell’acqua dei pozzi per uso domestico che si trovano in prossimità del lotto 5° della strada regionale 429. La strada che, secondo quanto reso noto dalla Procura, potrebbe essere stata costruita sopra o accanto ai rifiuti pericolosi il cui traffico e smaltimento potrebbero vedere all’opera eventuali, pesanti, infiltrazioni della ‘ndrangheta (https://www.stamptoscana.it/la-ndrangheta-e-il-business-toscano-dalla-cocaina-alle-strade-ai-rifiuti-delle-concerie/). Lo rende noto la Regione, rivolgendo un appello ai cittadini proprietari di pozzi per uso domestico che si trovano nel tratto di collegamento fra Ponte di Candido nel Comune di Empoli (FI), fino alla rotatoria di incrocio con Via Samminiatese in località Belvedere nel Comune di Castelfiorentino. Gli interessati potranno contattare Arpat per effettuare un campionamento gratuito delle acque.