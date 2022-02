Prato – Al via la rassegna culturale “Incontri Letterari”, nata da un’idea di tre donne: la presidente del Lions club Castello dell’Imperatore Laura Biagioli insieme a Elisabetta Cioni consigliera della Pubblica Assistenza l’Avvenire di Prato,e alla giornalista Patrizia Scotto di Santolo. Un’iniziativa patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Prato con tre appuntamenti tra febbraio e marzo con scrittori noti al grande pubblico e che si terranno nel salone Apollo della Pubblica Assistenza L’Avvenire in via San Jacopo. Si comincia martedí 15 febbraio alle ore 21.00 con un omaggio alla città. Ospite della prima serata sarà il giornalista e scrittore pratese Gigi Paoli con il suo ultimo noir “Il giorno del sacrificio”, Giunti Editore. Una serata interclub con il Lions Castello dell’Imperatore e il Rotary club Prato il cui presidente e giornalista Piero Ceccatelli dialogherà con l’autore. Durante l’intervista,in anteprima, alcune anticipazioni sul prossimo libro “Diritto di sangue” in uscita il 9 marzo prossimo.

In concomitanza con la giornata dell’8 marzo,festa della donna, a cura dell’associazione Senza Veli sulla Lingua, sabato 12 marzo alle ore 17.00, Rajae Bezzaz, la giornalista inviata di “Striscia la notizia”, presenta “L’araba Felice” Cairo Editore. La vita svelata di una musulmana poco ortodossa. Un’autentica testimonianza di integrazione. Un atto d’amore verso l’Occidente di una giovane donna del Marocco che però ha ben salde le proprie origini.

L’ultimo appuntamento è per il 29 marzo alle ore 21.00 con Alessandra Cotoloni Volponi e il suo “Taxi Milano25. In viaggio con zia Caterina, “una rivoluzionaria dei nostri tempi” Edizioni San Paolo. Presente,oltre all’autrice, Caterina Bellandi, la tassista di Firenze divenuta famosa nel corso degli ultimi venti anni per la sua attività di accompagnamento con corse gratuite ed assistenza, ai bimbi malati dell’Ospedale Meyer del capoluogo toscano. La rassegna “Incontri letterari” fanno sapere gli organizzatori, proseguirà nei prossimi mesi con scrittori e giornalisti noti al grande pubblico, perchè vuole essere un nuovo punto di riferimento culturale in città per accendere dibattiti e far discutere su temi sensibili e di attualità.

Gli incontri saranno ad ingresso libero dietro presentazione di green pass rafforzato e fino ad esaurimento posti.