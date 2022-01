Prato – Al Palazzo Comunale a Prato è stato illustrato il programma dei corsi del 2022 a cura dell’Università del Tempo Libero Eliana Monarca”, al suo 26esimo anno di attività. Presenti l’assessore alla Cultura del Comune di Prato, Simone Mangani, il presidente dell’Associazione “ Linguaggi – percorsi nelle culture” Alessandro Pagliai, che da anni collabora alla stesura del programma, la segretaria dell’Università del Tempo Libero Manuela Parigi con Loredana Tinti, Doriano Cirri insieme a Maria Grazia Tempesti per SPI CGIL, socia dell’Università del Tempo Libero.

L’Università è una istituzione che sin dalla sua fondazione ha promosso attività di interesse sociale e culturale anche in collaborazioni con Istituzioni accademiche quali le Università,i Centri di Ricerca, gli Studentati, le Associazioni presenti sul territorio regionale e nazionale.

Con il presentarsi delle restrizioni pandemiche, l’Università ha promosso un modo alternativo di portare il proprio lavoro ai soci, per cui dal 2020 gli incontri in aula verranno arricchiti anche da collegamenti in remoto, per consentire la partecipazione a coloro che non possono partecipare in presenza.

“Con grande impegno e amore per la conoscenza L’Università del Tempo Libero da 26 anni propone un programma di incontri eterogenei ed interessanti che costituiscono un’opportunità per tutti coloro che vogliono investire nel proprio tempo libero arricchendo il proprio bagaglio culturale” – ha detto l’assessore Simone Mangani.

Dal 2019 poi l’Associazione promuove l’inizio delle proprie attività culturali con una lezione di prolusione sull’argomento prevalente che verrà affrontato nelle lezioni dell’anno accademico, Una sorta di prefazione, ad un lungo racconto che prevederà una media annua di 55 incontri ( 56 quest’anno da gennaio a novembre di cui 20 aperti a tutti e gli altri riservati ai soci), su temi specifici ma che possono ricollegarsi tutti quanti a temi di scottante attualità come la pace e la democrazia.

Quest’anno ad aprire il programma – sempre in collegamento online con una lectio magistralis – sarà il giornalista e scrittore Corrado Augias con una riflessione dedicata al Viaggio ed in particolare al “Viaggio della Democrazia”, che si terrà domani martedì 11 gennaio, dando così il via ufficiale ai corsi.

“Una riflessione dedicata al nostro tempo, agli uomini, al loro stato di cittadini di un mondo che sempre di più vivono una condizione di precarietà dei valori democratici – ha spiegato Alessandro Pagliai di Linguaggi – ma affronteremo anche il tema del viaggio nelle sue diverse declinazioni e con relatori autorevoli, dell’architettura come spazio in cui l’uomo vive e crea e del ritratto della follia”.

I corsi si terranno nell’Aula Magna del Polo Universitario Pratese Città di Prato il martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Le lezioni si svolgeranno contemporaneamente in presenza e in videoconferenza. La presenza in aula ssrà garantita su prenotazione (circa 150 posti disponibili).