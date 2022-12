Firenze – Un campo di Padel nell’azienda Beste Hub di Prato voluto dai due titolari, i fratelli Giovanni e Matteo Santi, che rientra in quell’idea di fabbrica polivalente che intende aprirsi alla città non solo con iniziative culturali,qui sono stati già presentati i libri di Luca Bindi e Matteo Bassetti, ma anche sportive. E la scelta del Padel nell’ottica degli organizzatori, perchè è uno sport che piace a tutte le fasce d’età e per il successo sempre crescente che sta riscuotendo non solo a Prato, ma in tutta Italia. E così la corte interna dell’ex Lanificio Affortunati di via Bologna ospiterà dal 2 all’8 gennaio il Monobi Open Padel, torneo per tesserati Fit, il cui titolo richiama il marchio di abbigliamento Monobi, espressione della cultura tessile e sartoriale che l’azienda Beste sta elaborando in questi anni.

Le fasi di qualificazioni dell’evento sportivo si svolgeranno all’interno del circolo Zenith Padel Prato, mentre le finali con professionisti a livello nazionale saranno giocate nel campo di Beste Hub. Il torneo vedrà la partecipazione di circa 50 coppie di ragazzi provenienti da tutt’Italia.

Particolarmente ricco il montepremi, con ben 12mila euro in palio.

Direttore del torneo Alberto Stefanini, mentre il giudice arbitro sarà Sandro Pucci