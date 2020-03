Il motivo? La donazione di 30mila mascherine e di un grosso quantitativo di disinfettante proveniente dal Belgio acquistate a spese del Tempio Buddista ed entrambi diretti all’Ospedale milanese di Niguarda dove cè un presidio della Croce Rossa che provvederà a smistarli. “Un dono – come ci dice Davide Finizio segretario del Tempio Buddista -che intende suggellare l’amicizia fraterna dei due popoli: l’italiano e il cinese colpiti dal Corona-virus. Perchè il nostro desiderio è che il Tempio diventi la casa dei pratesi e quando avremo dell’altro materiale sanitario,come le mascherine FFP2 le metteremo a disposizione dei medici pratesi in accordo con la AUSL e il loro Ordine. Ci siamo autotassati per procurarci ció che serve nell’emergenza. Ma questa non è una novità perchè di fronte ad eventi straordinari accaduti in Italia non abbiamo fatto mai mancare la nostra vicinanza e solidarietà”.

Dello stesso avviso anche Rosanna Sciumbata che ha sottolineato come la presenza nella lista civica di due rappresentanti cinesi Marco Wong e Teresa Lin abbia di fatto contribuito alla collaborazione tra cinesi ed italiani e che esso è un modello da esportare. E a chi faceva notare se la Regione Toscana avesse attuato tutte le procedure per evitare che si diffondesse il contagio,anche a seguito di un primo caso nella notte a Prato, la Consigliera Bugetti ha spiegato che la Regione Toscana si è attivata immediatamente per contrastare la diffusione della malattia.