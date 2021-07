Firenze – Prato dice sì alla tramvia, la giunta comunale di Prato ha approvato lo schema di Accordo di programma per l’estensione del sistema tranviario fiorentino nell’area metropolitana verso Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Bagno a Ripoli, il collegamento infrastrutturale metropolitano tra Firenze e Prato lungo il tratto Firenze Peretola – Prato Est Museo Pecci – Prato area ex-Banci.

“La Regione Toscana ha stanziato nel proprio bilancio del 2021 – afferma il Comune in una nota – 100mila euro per il finanziamento degli studi di approfondimento preliminare riguardanti il tratto Firenze-Prato e la Giunta comunale ha approvato di procedere in questa direzione per la verifica sia degli aspetti di fattibilità tecnica, dei trasporti ed economico-finanziaria dell’opera che della possibilità di reperimento delle risorse necessarie attraverso il ricorso e la partecipazione a programmi statali e comunitari. Gli studi preliminari serviranno anche per individuare il mezzo di trasporto più adeguato al contesto territoriale, sulla base dei benefici in termini di utenza potenziale”.