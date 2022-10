Prato – Per il fallimento ex Creaf sono stati assolti ieri mattina dal Tribunale di Prato il sindaco Matteo Biffoni, l’ex presidente della Provincia Lamberto Gestri e i revisori dei conti Giovanni Picchi e Marco Bini. Condannati invece a 8 mesi per bancarotta semplice i due ex amministratori Luca Rinfreschi e Laura Calciolari, mentre sette mesi sono stati inflitti ai componenti del cda Veronica Melani e Gianmarco Bacca. Una sentenza che mette la parola fine al processo di primo grado riguardo il fallimento dell’ex Creaf, il centro di ricerca e formazione sul tessile che nonostante 13 anni di lavori e un costo per le casse pubbliche di ben 22 milioni di euro, non ha mai visto la luce. Una storia complicata quella del centro di via Galcianese a cominciare dalle indagini che hanno preso il via a seguito di un esposto solo nel 2016, quando i soldi erano già stati spesi. I reati contestati nel processo prendevano in esame gli ultimi cinque anni di vita del progetto Creaf, anni nei quali era già evidente il dissesto societario. “Almeno cinque anni persi e cinque milioni che si potevano risparmiare”, è stata la considerazione fatta dal pm Boscagli durante la requisitoria al termine della quale aveva chiesto le condanne (comprese fra un anno e 8 mesi e un anno) per tutti gli imputati. Una “colpa grave” – sempre secondo l’accusa – resa più insopportabile dal fatto che in gioco c’era denaro pubblico, soldi dei contribuenti per i quali “si doveva auspicare una gestione corretta e che avesse una finalità ben precisa”.

Dopo la lettura della sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste , il sindaco Biffoni ha commentato “Sapevo di aver agito con la massima attenzione e diligenza per provare a dipanare una vicenda intricatissima come quella del Creaf, un progetto che arrivava da molti anni addietro e che mi sono trovato ad affrontare assumendo, gratis et amore dei, l’incarico di presidente della Provincia in un periodo storico di grande incertezza per l’ente” e ha poi sottolineato, “il grande dispendio di energie di guardia di finanza, Procura e Tribunale” nel portare avanti le indagini e l’istruttoria del processo e ha aggiunto, “Oggi finisce una sorta di incubo. Sono felice per me,per chi mi vuole bene, per i miei avvocati”.