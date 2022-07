Prato – La serata finale del Prato Film Festival, in programma domenica 3 luglio presso l’arena cinematografica del Castello dell’Imperatore è dedicata a Renzo Montagnani, scomparso 25 anni fa; attore cinematografico, televisivo e teatrale, nonché doppiatore, Montagnani è stato interprete di innumerevoli pellicole tra cui Amici Miei Atto II° e Atto III°, Il delitto Matteotti, La soldatessa alle grandi manovre, I sogni muoiono all’alba, Il sindacalista, La moglie in vacanza… l’amante in città, e moltissime altre, che hanno segnato la storia del cinema e del costume italiano. Una “celebrazione in casa” per Montagnani, il cui padre Guido era originario proprio di Prato.

A ricordarlo sul palco dell’arena del Castello dell’Imperatore – assieme al critico e giornalista Giovanni Bogani, che modererà l’incontro – saranno due attori che lo hanno conosciuto molto bene, anche dal punto di vista umano: Alvaro Vitali, che ha recitato con lui in La soldatessa alla visita militare, La poliziotta a New York, L’insegnante viene a casa, e molti altri lungometraggi, e Lucio Montanaro, che ha condiviso con lui il set di La liceale al mare con l’amica di papà, Una moglie, due amici, quattro amanti, L’insegnante va in collegio, e altri ancora; pellicole popolari, di grande successo commerciale, che segnarono un’epoca e che ancora oggi sono considerate dei cult.

La serata, condotta da Federico Berti e Beatrice Schiaffino, prosegue con la proiezione del film I fratelli De Filippo, diretto da Sergio Rubini; per l’occasione saranno presenti in sala e riceveranno il premio del Prato Film Festival i protagonisti: Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Mario Autore, Domenico Pinelli e Anna Ferraioli Ravel. Presenti alla serata per la consegna dei premi conclusiva il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la consigliera regionale llaria Buggetti.

Tra gli ospiti presenti, anche l’attore teatrale e cinematografico Giorgio Colangeli, uno dei “decani” del cinema italiano, con oltre quarant’anni di carriera e collaborazioni con registi quali Paolo Sorrentino, Ettore Scola, Daniele Luchetti, Sergio Rubini, Marco Tullio Giordana e moltissimi altri; Colangeli sarà premiato per la sua interpretazione nel cortometraggio Deep, diretto da Mounir Derbal.

Premiati anche l’Associazione Wenzhou e Wang Liping, presidente di CNA World China, nell’ottica della valorizzazione dei rapporti culturali e commerciali con la comunità cinese di Prato promossa dal Prato Film Festival, e la stilista Regina Schrecker, che riceverà il premio Eccellenze della Moda, del Teatro e del Cinema per la sua straordinaria carriera nel mondo della moda.

Il programma della giornata si apre, alle 18, sempre sotto il segno del film diretto da Sergio Rubini: l’“Incontro con il cinema”, presso Murà – Spirits & Kitchen, si svolgerà infatti alla presenza del cast de I fratelli De Filippo, con Susy Del Giudice, Giovanni Esposito, Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel e Domenico Pinelli, che dialogheranno con il critico cinematografico Paolo Calcagno. L’incontro è a ingresso libero e gratuito.

La serata al Castello dell’Imperatore avrà inizio alle 20.45; l’accesso a tutte le proiezioni è gratuito fino all’esaurimento dei duecento posti disponibili.