Prato – Nella Sala Giunta del Palazzo Comunale di Prato si è presentato per la prima volta dal suo insediamento il “Tavolo delle Pari Opportunità” guidato dall’assessore Ilaria Santi, formato da donne e rappresentanti dell’associazionismo, del volontariato, del sociale e dei sindacati: Laura Papini, Elena Augustin, Alessia Facchini, Angela Castiello, Manuela Marigolli, Loredana Dragoni, Luigia Carla Maria Santi, Alessandra Corsi, Francesca Ranaldi, Patrizia Scotto di Santolo, Barbara Bacci.

Le priorità del Tavolo delle Pari Opportunità, ha affermato l’assessore Santi, saranno la costante attenzione al mondo femminile violato i cui numeri nel comprensorio pratese sono ancora purtroppo importanti, nonostante la presenza di associazione come la Senza Veli Sulla Lingua con l’avvocato Giuseppina Messineo ed il Centro antiviolenza La Nara, ma anche il lavoro in termini di accesso e luogo antidiscriminazione. Un Tavolo che si ripropone alla città anche in questa nuova legislatura ricordando dice la Santi, “il buon lavoro fatto da Rita Pieri che lo ideó nel 2009 e da Mariagrazia Ciambellotti che ne prese il testimone nel 2014”.

In fase di programmazione una serie di progettualità importanti a lungo termine come quello della toponomastica al femminile che ha avuto il plauso del Sindaco di Prato e presidente Anci Matteo Biffoni e a breve, si prevede a metà marzo, una serata dedicata alla memoria della grande Roberta Betti, imprenditrice pratese recentemente scomparsa.

Un omaggio nato, voluto e condiviso dalle donne del “Tavolo delle Pari Opportunità” per ricordare una signora alla cui tenacia la città deve la riapertura di uno dei teatri più belli della Toscana ma anche molto altro.

Per il mese dedicato alla festa dell’8 marzo queste le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale e che partiranno venerdì 06 marzo alle ore 21 con lo spettacolo teatrale “FILI DI GIOVANI TRAME” in scena nella Sala eventi ad Officina Giovani,e proseguiranno Sabato 7 marzo alle ore 16 in Palazzo Pretorio si terrà la conferenza: SANTE MARTIRI O EROINE?, sempre sabato alle ore 18 nella sala conferenze della Biblioteca Lazzerini ci sarà la presentazione del libro di Roberto Menabò “MESDAMES A 78 GIRI. Storie di donne che hanno cantato il blues”.

Domenica 8 marzo alle ore 16 in Palazzo Pretorio la conferenza: SIBILLA ALERAMO E ANNA EMILIA VIVANTI. DONNE RIBELLI E SCANDALOSE, a cura dott.ssa Palmira Panedigrano in collaborazione con l’Università del Tempo Libero E. Monarca e l’Associazione Linguaggi– percorsi nelle culture, che curerà anche la conferenza di Venerdì 13 marzo alle ore 16 in Palazzo Pretorio “ADA NEGRI E MARIA MESSINA. ADA “SINCERA E SELVAGGIA”, E MARIA “SINCERA E DELICATA” .

Sabato 21 marzo alle ore 17 nella Chiesa dello Spirito Santo previsto il concerto per organo e voce recitante“IL SUONO DELL’OMBRA” a cura Associazione Mesotonica. Due invece le iniziative con il Patrocinio dall’Amministrazione Comunale

Venerdì 06 marzo alle ore 16.30 sala convegni della Camera di Commercio l’8° edizione del Premio Margherita Bandini Datini per l’imprenditoria femminile “TUTTA LA VERITÀ, NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ”. La pratese Teresa Paoli e il giornalismo d’inchiesta. A cura Coordinamenti per l’Imprenditoria Femminile di RETE IMPRESE ITALIA PRATO.

Sabato 7 marzo alle ore 20.45 in scena a La Tenda di Mezzana lo spettacolo teatrale su Artemisia Gentileschi,“CHE L’ARTE MI SIA GENTILE”. Spettacolo contro la violenza di genere, il femminicidio e ogni forma di bullismo. Con attori e attrici della compagnia teatrale del Liceo Copernico di Prato. Drammaturgia a cura del Laboratorio teatrale“Legalità e Cittadinanza attiva” del Liceo Copernico di Prato. A cura Centro Antiviolenza La Nara.

Nel caso in cui ci dovessero essere dei comunicati governativi precauzionali a causa del Corona-virus,le iniziative del Tavolo delle Pari Opportunità potranno subire modifiche limitando gli accessi o essere sospese.