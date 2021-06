Prato – La città in punta di dita. I luoghi del centro con i monumenti simbolo della sua storia e cultura da scoprire con la prima guida turistica tattile «Prato in vista». Ideata e curata da Arcantarte, associazione di promozione sociale impegnata in ambito culturale e in progetti di inclusività, con la collaborazione dell’UICI di Prato (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Prato che l’ha cofinanziata al 50 per cento, la guida è il primo supporto tattile per la visita di Prato dedicato a persone non vedenti e ipovedenti. Pensata per consentire la piena fruizione in autonomia del patrimonio artistico e culturale della città, la guida propone un viaggio fra i principali monumenti, illustrati con immagini in rilievo e descritti in caratteri braille e in nero grosso che restituiscono al visitatore le informazioni essenziali.

Un semplice supporto che fa di Prato una città ancora più inclusiva e senza barriere, un progetto importante per il turismo accessibile che mette a disposizione uno strumento in grado di ampliare la fruizione e l’approfondimento dell’arte attraverso esperienze tattili e sensoriali. La guida propone in apertura una visione d’insieme del centro storico, la prima mappa tattile offre l’immagine del quadrilatero dentro le mura antiche. Nelle pagine successive il percorso si snoda fra il Duomo, Palazzo Pretorio, la chiesa di Santa Maria delle Carceri e il castello dell’Imperatore, mostrando di ciascun monumento l’illustrazione della facciata mentre a bordo dell’immagine la figura di un uomo simbolo consente di comprendere le dimensioni del monumento. Brevi schede di testo descrittivo, scritti in braille e nero grosso, accompagnano ogni mappa. Risponde alle esigenze dei turisti non vedenti anche la tecnologia NFC (Near field communication) che permette la connessione con i cellulari di ultima generazione per lo scambio di informazioni.

Si stima che il target turistico di non vedenti e ipovedenti solo in Italia rappresenti circa 900mila persone (in provincia di Prato sono circa 500). La guida offre un valido supporto all’accoglienza e all’esperienza di visita di tutte le persone interessate in un progetto ampio di accessibilità del centro storico.

Ideato e realizzato da Arcantarte il progetto si è sviluppato nell’arco di dieci mesi con il supporto di UICI. Stampata in un centinaio di esemplari, «Prato in vista» si trova gratuitamente a disposizione in diversi spazi della città, dall’Ufficio informazioni turistiche di piazza del Comune, alle Biblioteche di Prato e provincia, al Museo di Palazzo Pretorio e al Museo dell’Opera del Duomo, al Castello dell’Imperatore, oltre alle sezioni UICI della Toscana.

L’associazione di promozione sociale Arcantarte nasce nel 2007 dalla volontà dei soci fondatori di condividere le loro competenze nei vari settori: architettura, ambiente, natura, territorio e arte. L’associazione ha come scopo la condivisione, promozione e valorizzazione dell’arte e della cultura in tutte le sue declinazioni e realizza iniziative e progetti di sperimentazione educativa storico-artistica-ambientale con attenzione alla sostenibilità e inclusività.

Fra le molte iniziative anche l’ideazione e l’organizzazione della mostra tattile “Accarezza l’Arte”, in collaborazione con l’associazione Industriale e commerciale Arte della lana, arrivata quest’anno alla quinta edizione, che permette un’esperienza di tipo sensoriale, come quella della lettura tattile di sculture di varia natura (bronzo, marmo, ferro, vetro, rame, terracotta, cemento, legno…) di artisti contemporanei. L’inaugurazione è prevista venerdì 10 settembre, alle 18, nel cortile di Palazzo Vaj (via Pugliesi 26 – Prato): in quell’occasione si svolgerà anche una presentazione pubblica delle mappe tattili di «Prato in vista».