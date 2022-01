Prato – Il Sindaco di Prato Matteo Biffoni presente ai funerali di Stato per un ultimo saluto al Presidente del Parlamento europeo ha annunciato che Prato “intitolerà uno spazio pubblico, per ricordarlo e manifestare ancora una volta il suo legame con la città”.

Una decisione che il sindaco ha comunicato anche ad Alessandra Vittorini, moglie di Sassoli. Il presidente era legato a Prato per legami familiari e di amicizia: in città era nata la madre e tutt’ora vivono zia e cugini, ha trascorso a Prato molte estati da bambino ed è tornato frequentemente sia in veste privata che istituzionale. Nella chiesa di Santa Maria degli Angeli era presente anche il Gonfalone del Comune di Prato a rappresentare tutta la Città.

David Sassoli sarà ricordato anche durante la commemorazione in apertura del prossimo Consiglio comunale, giovedì 20 gennaio.