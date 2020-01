Prato- Blitz con le mascherine a Prato. I carabinieri e i vigili sono entrati in una bisca cittadina gestita da cittadini cinesi, con bocca e naso coperte da mascherine. La precauzione è dovuta al rischio di coronavirus. La bisca si trova in seminterrati poco arieggiati e con notevole concentrazione di giocatori d’azzardo di un palazzo in via Filzi.

Nei locali spesso si trovano decine di cinesi e di alcuni gli investigatori avevano notizia che potessero essere rientrati in questi giorni dalla Cina.

I controlli accurati avvenuti su alcuni clandestini non hanno rilevato ad ora persone provenienti dallo Hubei di cui Wuhan, città da dove s’è diffuso il virus, è capoluogo. Quanto alla bisca, sono in tutto 20 i denunciati per gioco d’azzardo.