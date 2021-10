Prato – I diari minuziosi di Ettore Bernabei, grande protagonista del giornalismo e della politica del secolo scorso. Il giornalista e scrittore Piero Meucci sarà in sala conferenze della Lazzerini venerdì 8 ottobre alle ore 21 (ingresso da via Santa Chiara 24) per presentare al pubblico il suo libro Ettore Bernabei. Il primato della politica (Marsilio Editore), all’interno delle iniziative di Un autunno da sfogliare 2021 organizzate dalla biblioteca Lazzerini. Dialoga con l’autore Patrizia Scotto Di Santolo, giornalista. Intervengono: Riccardo Nencini, senatore, presidente della commissione Cultura del senato, Leonardo Bianchi, docente di Diritto costituzionale all’Università di Firenze e in collegamento streaming mons. Gastone Simoni, vescovo emerito di Prato e Giovanni Bernabei, testimonianza di un figlio.

Il libro raccoglie i diari minuziosi di un grande protagonista del giornalismo e della politica del secolo scorso, svelando aneddoti e retroscena.

Per più di dieci anni direttore della Rai e tra i protagonisti del giornalismo e del cinema italiani, Ettore Bernabei è stato anche uno straordinario testimone ed esponente politico della cosiddetta Prima Repubblica. A partire dai suoi diari, tenuti lungo tutto il corso della sua vita, Piero Meucci ricostruisce storie, misteri, personaggi e retroscena, dalla stagione del centrosinistra a quella del referendum sul divorzio, dal rapimento di Aldo Moro al tramonto della DC, visti e raccontati in prima persona. Bernabei scrisse una sessantina di diari e altro materiale per un totale di quasi 4.000 pagine, tutto custodito dall’Associazione Arcton (Archivi di Cristiani nella Toscana del Novecento), che ne ha curato la catalogazione e la trascrizione in collaborazione con la Fondazione Giorgio La Pira.

Biblioteca comunale Lazzerini

