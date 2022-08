Prato – A pochi giorni dalla scomparsa del costituzionalista pratese Maurizio Fioravanti, Prato perde un’altra importante personalità. Muore all’età di 74 anni, dopo una lunga malattia, Luigi Biancalani vicesindaco di Prato. Medico di professione, ha dedicato la sua vita al volontariato e alla politica. Per molti anni Presidente dell’Ordine dei Medici, poi per vent’anni consigliere comunale; segretario prima comunale e successivamente provinciale della Dc per 15 anni.

Proposto della Misericordia, nel 2014 divenne assessore al Sociale per volontà del sindaco Matteo Biffoni, carica che gli sarà confermata nel 2019, con il secondo mandato, quando assunse anche l’incarico di vicesindaco.

La triste notizia della sua morte è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri sera e in una nota il primo cittadino Matteo Biffoni ha espresso il cordoglio suo personale, era legato al Biancalani da un profondo affetto, e dell’intera giunta.

“Ha lavorato per la nostra Città fino all’ultimo, sempre con il sorriso e con grande passione. Oggi perdo un grandissimo amico, quasi un padre, oltre al mio vicesindaco. Il mio abbraccio più grande va a Cosetta, Niccolò e Chiara. Luigi è sempre stato una figura di riferimento per tutti noi, sin dal primo mandato. La sua esperienza, la sua autorevolezza, la sua umanità lo hanno sempre reso per noi una colonna portante della giunta – ha ricordato il sindaco -. Nonostante la malattia, non ha mai fatto mancare la sua costante e instancabile presenza, una grande capacità politica, una costante vicinanza personale in qualsiasi istante. Ognuno di noi davanti a una difficoltà, a un dubbio, a un timore sapeva di poter chiamare Luigi, sempre, di domenica o a Natale. Una vicinanza che quotidianamente dimostrava a noi come a tutti i cittadini che si rivolgevano all’assessorato”. Ben noto infatti ai cittadini pratesi era l’impegno profuso di Luigi Biancalani da assessore prima e da vicesindaco poi, affinché a Prato nessuno si sentisse o restasse solo.

Biancalani per la città è stato un punto di riferimento oltre che per i suoi pazienti, per i colleghi medici, per gli amici che hanno condiviso con lui la passione politica anche per gli assessori con cui ha lavorato, per i volontari della Misericordia, per i tifosi che come lui avevano in comune la passione per il Milan.

Stamane sarà aperta dalle 11 alle 22 in Salone consiliare la Camera ardente per il vicesindaco Luigi Biancalani. Le bandiere del Palazzo comunale saranno listate a lutto. Biancalani sarà poi esposto alle Cappelle della Misericordia. Giovedì alle 15.30 il feretro sarà scortato dall’oratorio della Misericordia fino in Cattedrale, dove alle ore 16 il Vescovo Giovanni Nerbini celebrerà le esequie.

In foto: Luigi Biancalani