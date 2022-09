Prato – Due giovani con i sogni nel cassetto e con un’abilità fuori dal comune. Lei, Celia Birtwell disegnava eccentrici disegni di ispirazione naturalistica e con il suo stile guardava alle avanguardie di quel tempo. Lui, Ossie Clark, era il genio del fashion femminile.

Ora il Museo del Tessuto di Prato e la Fondazione Sozzani di Milano rendono omaggio alla coppia, in collaborazione con la Collezione Massimo Cantini Parrini, con una spettacolare mostra a cura di Federico Poletti.

Dal 17 settembre 2022 fino al giorno 8 gennaio 2023 si terrà, per la prima volta in Italia, ,al Museo del Tessuto la mostra “Mr & Mrs Clark. Ossie Clark and Celia Birtwell | Fashion and Prints 1965-74”

Tanti degli abiti disegnati da Ossie Clark sono provenienti dalla collezione personale del celebre costumista Massimo Cantini Parrini, con i prestiti di Celia Birtwell e Lauren Lepire. Prende il via un’esposizione unica nel suo genere, con foto e video dei due designer e delle sfilate di moda, progetti e schizzi di Celia e una collezione di abiti disegnati da Ossie con un progetto espositivo di Arianna Sarti.

Federico Poletti, curatore, afferma: “Per la prima volta il lavoro di Celia Birtwell e Ossie Clark viene presentato insieme, perché le forme e i tagli di Ossie non avrebbero avuto lo stesso impatto senza le stampe di Celia. Grazie ai prestatori che generosamente hanno donato in prestito materiali rari e di grande valore storico-artistico, abbiamo potuto realizzare una mostra unica anche per le diverse tipologie di materiali esposti“.

La loro unione, non solo artistica, ha generato uno stile che ha ottenuto un successo strepitoso, denominato il Flower Power, diventando un punto di riferimento nella Swinging London.

Quaranta abiti, icone di un periodo che va dagli anni 1965-74, in cui il duo Celia e Ossie raggiunsero un periodo di grande successo, rappresentano il focus della mostra, completati da 7 taccuini di Ossie e Celia, e numerosi disegni, spazi su testate internazionali di foto di modelle con abiti di Ossie e le eccezionali performance-sfilate di moda di Ossie Clark.

Nell’ultima parte del percorso espositivo sono presenti 10 abiti di carta, rappresentativi di un periodo storico di grandi cambiamenti culturali e sociali che diffuse nel mondo il consumo di massa.

Tra gli amici di Celia e Ossie c’è l’artista David Hockney che li riproduce in un ritratto e realizza per loro anche un manifesto che unisce arte e moda.

In un video Celia, ancora vivente, racconta del primo incontro con Ossie al Royal College of Art di Manchester, complice l’amico Mo McDermott, tramite il quale Celia conoscerà David Hockney.

L’artista del taglio aveva caratteristiche particolari che lo hanno reso riconoscibile nel tempo, mentre Celia Birtwell disegnava originali decorazioni.

Clark diceva: “Con il taglio in sbieco si possono ottenere i modelli più straordinari. Sono un maestro nel taglio sbieco. Sono il re delle forbici”.

Invece Celia Birtwell afferma nel video: “Ossie avrebbe potuto essere un architetto. Era bravissimo a creare forme tridimensionali, cosa che io non sono mai riuscita a fare. Io creo disegni piatti e lui riusciva a creare forme e volumi, che credo sia un talento che io non ho”.

Il 1974 per Celia e Ossie diventa la fine della loro storia e delle loro collezioni. Si dividono e seguono due strade diverse. Celia ancora oggi disegna collezioni per importanti industrie tessili. La mostra ha ricevuto il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana.

Mr & Mrs Clark

Ossie Clark and Celia Birtwell. Fashion and Prints 1965-74

Fondazione Museo del Tessuto di Prato e Fondazione Sozzani di Milano

Museo del Tessuto

dal 17 settembre 2022 al 8 gennaio 2023

info@museodeltessuto.it – www.museodeltessuto.it

Fondazione Sozzani

dal 16 gennaio al 10 aprile 2023

galleria@fondazionesozzani.org – fondazionesozzani.org

In foto: Jim Lee, Ossie Clark, Plane Crash, 1969© Jim Lee

Foto: Jim Lee, Ossie Clark, Plane Crash, 1969 (C) Jim Lee copia