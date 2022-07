Prato – L’amore che Prato ha per Curzio Malaparte si rinnova anche quest’anno con una commemorazione per il 65º anniversario dalla sua morte che cade il 19 luglio.

Lo scrittore, saggista, poeta e giornalista pratese verrà omaggiato con una corona in sua memoria al Mausoleo sulla sommità del Monte Le Coste, meglio conosciuto come ‘Spezzavento’, alla presenza degli assessori al Turismo Gabriele Bosi e alla Cultura Simone Mangani.

Un luogo simbolo e caro allo stesso Malaparte che nell’opera ‘Maledetti Toscani’ lui stesso celebrò esprimendo il desiderio (divenuto poi realtà nel 1961), di essere sepolto lì “vorrei la tomba lassù, in vetta allo Spazzavento per sollevare il capo ogni tanto e sputare nella fredda gora del tramontano”.

In occasione della ricorrenza verrà inaugurata anche la nuova segnaletica del “Sentiero Malaparte” realizzata dall’assessorato al Turismo del Comune di Prato insieme a Cai (Club Alpino Italia)e all’associazione “Curzio Malaparte, pratese nel mondo”.

Si tratta di un totem posto all’inizio del sentiero 401 che porta sino al Mausoleo e poi l’installazione di un secondo cartello proprio nelle vicinanze del monumento funebre. Entrambi dotati di Qr Code per permettere di avere maggiori informazioni perchè si aprono sul portale ‘Prato Turismo’. La cerimonia commemorativa in onore di Malaparte inizierà a Prato dal parcheggio di via Fratelli Cervi a partire dalle 8.30.



Foto: Curzio Malaparte