Prato – Un anziano sacerdote di Prato, don Luigi Provenzi, è caduto in un fuoco acceso dietro la chiesa per bruciare delle sterpaglie levate dal chiosrto. Il parroco, 79 anni, della chiesa di San Domenico nel centro, parroco della chiesa di San Domenico, è stato ricoverato all’ospedale Santo Stefano con ustioni in varie parti del corpo.

Il parroco sarebbe caduto nelle fiamme a causa di un malore. Con lui, almeno due persone, anch’esse anziane, che hanno chiamato il 118. Sono giunte due ambulanze, ma il sacerdote era rimasto molti minuti tra le fiamme: le sue condizioni di salute sono molto gravi.