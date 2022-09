Prato – Sarà Simone Faggi il nuovo Vicesindaco e assessore al Sociale di Prato della Giunta Biffoni. Dopo la scomparsa di Luigi Biancalani il Sindaco ha deciso di affidargli questo incarico dopo averne verificato la sua disponibilità. Faggi entrerà in Giunta nelle prossime settimane, dopo il disbrigo delle pratiche correnti e terminato l’iter dei suoi attuali incarichi,(Faggi è attualmente l’amministratore unico della holding Acqua Toscana Spa).

L’assessorato al Sociale è da sempre considerato in città uno dei più delicati per la complessità della gestione e in una nota del Comune si legge,-Una scelta dettata dalla volontà di continuare ad affidare la delega al Sociale a una persona competente, immediatamente in grado di prendersi cura di un assessorato delicato a fronte anche del pericolo di tensioni e difficoltà sociali del prossimo periodo, persona di piena fiducia del primo cittadino come lo era l’assessore Biancalani”. Oltre alla delega al Sociale il sindaco affiderà a Faggi anche la delega alla Protezione Civile.

Già nella precedente amministrazione comunale a guida Biffoni, Simone Faggi aveva ricoperto i medesimi ruoli.