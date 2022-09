Prato – E’ aperta l’open call riservata agli artisti di Mitologie Digitali – mostra sulla mitologia orientale e occidentale in chiave digital.

Il progetto sarà presentato a Prato e al Museo di Arte Contemporanea di Taizhou. Un concorso per artisti in collaborazione con Associazione Orientiamoci in Cina; Taizhou Museum of Contemporary Art; NoName Studio Zhujiajiao e patrocinata dal Comune di Prato, Università degli Studi di Firenze – Dipartimento FORLILPSI, Centro Studi Sulla Cina Contemporanea, Centro Sino Italiano di Design e Dobe Group.

Un evento promosso all’interno della terza edizione del Festival SETA Cina (30 settembre al 2 ottobre 2022) da Contemporary Matters finalizzato alla realizzazione di due mostre di arte digitale che si terranno in Italia e in Cina,nelle città di Prato e Taizhou.

Le candidature di opere originali di arte multimediale dovranno essere inviate fino al 30 settembre 2022, attraverso un modulo di iscrizione scaricabile su www.mitologiedigitali.com).

Prato Mitologie Digitali, unica nel suo genere,prevede uno scambio artistico tra Cina e Italia. Nasce in un momento di grandi cambiamenti tecnologici e geopolitici ma vuol essere un invito a confrontarsi su queste trasformazioni per cercare di reagire all’incertezza e all’ inquietudine del nostro presente.

L’analisi dei fenomeni come la mitopoiesi contemporanea – intesa come la formazione di nuove mitologie e, di conseguenza, il loro trasformarsi, il loro agire e il loro produrre – è un tema centrale e prioritario per affrontare anche altre questioni legate alla politica, alla società, e poi all’economia,alla finanza,all’ identità,all’immaginazioni, fino alla memoria,alla storia e alle credenze popolari.

Miti, leggende, favole, fiabe e superstizioni parlano del presente dei popoli che li hanno generati nel corso dei millenni: da Oriente a Occidente, dall’antica Cina all’antica Grecia. Mitologie Digitali dunque è il tema principale della mostra: uno spazio in cui la tecnologia digitale e gli archetipi umani interagiscono per riconoscersi, per capire l’agire umano e per comprenderne il progresso.

Una giuria di esperti, composta da professori, artisti, curatori, critici e direttori di museo, selezionerà gli artisti che parteciperanno alla mostra e nominerà i finalisti di Mitologie Digitali. I tre finalisti avranno diritto a una serie di premi, tra cui una residenza d’artista presso il NoName Studio di Zhujiajiao, a Shanghai, un artist-run workshop organizzato presso le sedi espositive e museali e una mostra virtuale permanente sul sito www.mitologiedigitali.com

La mostra Mitologie Digitali in Cina si terrà al Taizhou Contemporary Art Museum a novembre 2022, mentre in Italia sarà invece esposta dal 27 novembre al 27 dicembre 2022 con una mostra diffusa in diversi luoghi della città di Prato.

Mitologie digitali è a cura di Silvia Vannacci esperta di arte contemporanea cinese,che vive e lavora tra Firenze e Shanghai dal 2014. Formatasi come sinologa, focalizza la sua pratica curatoriale sull’importanza del linguaggio come veicolo di pensiero e di cultura e approccia l’arte contemporanea come una lingua franca del presente. Nel 2019 ha fondato Contemporary Matters: un progetto di curatela, consulenza e produzione artistica, specializzato in arte contemporanea cinese.

Assistente curatrice è invece Liang Lisha la cui pratica artistica si focalizza sui problemi della comunità e sulle disuguaglianze della società di oggi. Attraverso performances, installazioni, scultura, video e fotografia affronta questioni di genere: la sessualità e la violenza sulle donne. Le sue opere sono denunce e domande sull’educazione sessuale e della violenza domestica. Lisha Liang ha esposto il suo lavoro in diverse mostre in Cina e in Italia.

I Co-Organizzatori Associazione Orientiamoci in Cina; Taizhou Museum of Contemporary Art; NoName Studio Zhujiajiao.