Prato – Supera i 280mila euro l’investimento totale fatto dal Comune di Prato per rendere più attrattivo il Natale in tutta la città. Dalle luci agli addobbi al trenino alla filodiffusione musicale perché l’atmosfera del Natale si diffonda dal centro storico alle periferie. Un contributo che è lo stesso degli ultimi tre anni, con l’obiettivo di dare sostegno ad esercizi pubblici e negozi dopo il Covid nelle settimane di feste natalizie.

Inoltre anche se il rispetto delle misure di sicurezza contro il Coronavirus impone dei limiti, le associazioni di categoria, i consorzi e i soggetti coinvolti in collaborazione con l’Amministrazione comunale hanno organizzato un ricco calendario di appuntamenti, che è stato illustrato stamani dall’assessore alle Attività economiche Benedetta Squittieri.

Con lei i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato Imprese Prato e Federalberghi: “Non possiamo organizzare eventi di piazza in questo momento, ma vogliamo comunque vivere questo importante periodo di Natale in modo positivo e propositivo – ha detto l’assessore Squittieri – Il calendario è già iniziato e gli appuntamenti sono in corso con l’obiettivo di aumentare la capacità attrattiva del centro storico e per sostenere i negozi di vicinato e tutte le attività artigianali e commerciali in un momento così importante di ripresa economica”.

Tutti gli eventi sono comunicati sulla pagina Facebook @nataleaprato e sulla pagina Instagram #Noicheilcentro, oltre che in rete su www.nataleaprato.it.

Come è noto il contributo per le luminarie e progetti delle frazioni è di 60mila euro, distribuito con un bando pubblico, e di 40mila euro per le iniziative in centro.

Di seguito alcuni degli eventi in calendario illustrati stamani e realizzati in collaborazione con le associazioni e i consorzi che in questi anni sono nati in centro storico:

– Artemia ha organizzato “Una Piazza da Sorseggiare…”, visite guidate alla scoperta delle piazze della città il tutto con in mano una bevanda calda. Appuntamenti gratuiti; max 25 partecipanti a cui verrà offerto un cappuccino o un caffè da asporto da una delle attività che gravitano nella piazza che viene visitata, l’11 dicembre alle 10 in piazza del Comune, il 18 in piazza S. Maria delle Carceri;

– il Consorzio di Via Pomeria e FareArte hanno realizzato”Speciale Cassero e dintorni”, con alledstimento luminoso di alberi sulla strada e un ulivo come simbolo di rinascita oltre a visite guidate l’8, 11 e 18 dicembre.

– Il Consorzio di piazza Ciardi e Le vie del Serraglio dall’8 dicembre al 6 gennaio hanno realizzato la Casetta di Babbo Natale, aperta dalle 15 in poi. Inoltre domenica 19 tutto il giorno giochi di legno, teatrino magico e laboratori per bambini, il 6 gennaio, giorno della Befana, anche i falconieri e i laboratori naturalistici.

– A cura del Condominio Lippi da oggi al 6 Gennaio si potrà lasciare una donazione per alcune famiglie bisognose che vivono nel centro di Prato. Da Maggio 2020 vengono offerti a quattro famiglie un buono spesa di 40€ ogni 2 settimane da spendere presso la Bottega di Simone. A Natale l’iniziativa continua per non lasciare sole le famiglie e vengono raccolte offerte nelle scatole di Spesa Amica per chi vorrà dare un aiuto. la scatola si troverà in alcune negozi del centro

– In via Santa Trinita continua il fortunato esperimento “dell’isola di Santa Trinita con un’invasione di artisti nelle vetrine e negli spazi esterni. Durante alcune giornate delle feste verranno organizzate performance artistiche e l’idea è quella di organizzare anche un mini tour per ammirare la mostra. Luci, colori ed illuminotecnica con proiezioni a tema natalizio in via Guasti e via Pugliesi.

Al giardino Buonamici infine fino alla Befana il mercatino natalizio a cura di Prato al Centro.

Foto Fulvio Pastorino