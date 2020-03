Firenze – Fino al 3 aprile, ha reso noto il prefetto di Firenze Laura Lega, è sospesa l’uso della forza pubblica per gli sfratti. La decisione è stata presa a seguito della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta oggi. Il prefetto ha anche spiegato che si sta per arrivare a un provvedimento unico per i mercati all’aperto, evitando così decisioni differenziate secondo i Comuni.