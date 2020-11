Firenze – Alessandra Guidi, vice direttore generale della Pubblica sicurezza per l’attività di coordinamento e di pianificazione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è stata nominata prefetta di Firenze al posto di Laura Lega, che assume il ruolo di capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Non è la prima esperienza in veste di prefetto in Toscana per la Guidi, che nel giugno del 2015 era stata ssegnata con la medesima carica ad Arezzo.

“Benvenuta Alessandra Guidi, nuova Prefetta, donna di grande esperienza e sensibilità istituzionale – scrive il sindaco di Firenze, Dario Nardella. “Grazie di cuore a Laura Lega che lascia un bellissimo ricordo del proprio lavoroe che andrà a dirigere il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Due donne ai vertici per la nostra Firenze!”.

“Un benvenuto alla prefetta Guidi, e un sincero grazie a Laura Lega per il lavoro svolto a Firenze. Ci mancheranno la sua competenza, la sua fermezza, il suo grande senso di appartenenza alle Istituzioni” hanno dichiarato Nicola Armentano, capogruppo PD a Palazzo Vecchio, e la vice capogruppo Letizia Perini.