Firenze – Giunge dalla Prefettura di Firenze una nota con indicazione delle modalità con cui gestire i casi in cui i cittadini vengano a conoscenza dell’arrivo o della presenza nella provincia di Firenze di persone ucraine, che necessitino di una soluzione alloggiativa. In questi casi, i cittadini sono invitati a comunicare i dati dei richiedenti assistenza compilando un modulo. I cittadini ucraini che affluiscono nella provincia di Firenze sono invitati a recarsi presso un punto che sarà allestito a giorni dalla Regione Toscana, con presidio per tamponi e presenza di mediatori linguistici.

Effettuato il tampone:

• se l’esito è positivo, verrà avviato l’ingresso in un hotel sanitario per la prescritta quarantena, al termine della quale il cittadino ucraino sarà inserito nel sistema dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS);

• se l’esito è negativo, il cittadino ucraino sarà direttamente inserito nel sistema dei CAS.

Per ogni ulteriore informazione si può contattare il centro di coordinamento attivato presso la Prefettura:

• scrivendo all’indirizzo e-mail

emergenzaucraina.pref_firenze@interno.it;

• o telefonando ai seguenti numeri:

055 2783574

055 2783575

055 2783578

055 2783579

Dopo l’inserimento, il centro di coordinamento trasmetterà l’elenco dei soggetti ospitati nei CAS:

• alla Questura di Firenze – Ufficio Immigrazione per le successive

operazioni di identificazione;

• all’Ufficio Scolastico Provinciale in caso di presenze di minori da

inserire nel circuito scolastico;

• al Comune dove è presente il CAS ospitante.

Per quanto riguarda invece le Autorità comunali, qualora a conoscenza della presenza di profughi ucraini ospitati in case private nel proprio territorio, sono invitate a trasmettere i relativi nominativi a:

• Prefettura per il necessario monitoraggio;

• ASL per l’assistenza sanitaria;

• Questura – Ufficio Immigrazione per le successive operazioni di identificazione;

• Ufficio Scolastico Provinciale in caso di presenze di minori da inserire nel circuito scolastico.